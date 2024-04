Spread the love

LIVORNO. La piattaforma aerea su cui stava lavorando, a un certo punto, è caduta. E anche lui – un operaio di 54 anni – è finito a terra. Per liberarlo dal macchinario sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Incidente sul lavoro intorno alle 9 di martedì 9 aprile in un cantiere allestito a fianco della palazzina al civico 47 di via Zola. L’uomo ha riportato varie ferite (tra cui un trauma cranico) ed è stato trasportato al pronto soccorso da un’ambulanza della Svs, arrivata in zona con il medico del 118 a bordo. Sul posto è intervenuto anche il personale della medicina del lavoro dell’Asl.

https://www.iltirreno.it/livorno/cronaca/2024/04/09/news/livorno-cade-con-la-piattaforma-aerea-mentre-lavora-ferito-un-operaio-1.100503620