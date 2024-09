In arrivo email dell’Agenzia delle Entrate per irregolarità fiscali. Attenzione, è una truffa

Spread the love

L’Agenzia delle Entrate, con un avviso del 25 settembre 2024, allerta gli utenti che è in corso un nuovo tentativo di truffa online con email inviate per false notifiche di irregolarità fiscali. Ovviamente, si tratta di un tentativo per carpire i dati personali del malcapitato con un tentativo di phishing abbastanza articolato e suddiviso in fasi.

Le tecniche ingannevoli messe in atto dai malfattori, come al solito, tentano di indurre chi legge a condividere dati sensibili e personali o a effettuare pagamenti; se non si presta abbastanza attenzione a quello che si riceve e a quello che si legge le possibilità di cadere nella trappola aumentano. Vediamo cosa illustra l’Agenzia delle Entrate e come si articola questa ennesima truffa via email.

