Donna dichiarata morta in un incidente “bussa” dalla bara durante il suo funerale: “Ha aperto gli occhi e sudava”

Spread the love

ilfattoquotidiano.it – urly.it/3ndg6

Dopo l’anziano portato all’obitorio di Shangai ancora vivo, c’è un altro caso di “risveglio” nella bara. Questa volta siamo in Perù, a Lambayque per la precisione, e la protagonista – suo malgrado – è Rosa Isabel Cespedes Callac: la donna ha iniziato a battere dei colpi dall’interno della bara mentre si stava celebrando il suo funerale. Potete immaginare lo stupore misto a spavento dei presenti. A riferire la vicenda sono i tabloid britannici, che riferiscono le testimonianze dei parenti della signora Cespedes Callac, rimasta coinvolta assieme al cognato in un grave incidente stradale. Sia lei che l’uomo erano stati dichiarati morti sul colpo dai soccorritori accorsi sul luogo dell’incidente, la strada Chiclayo-Picsi.