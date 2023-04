Spread the love

Oggi vi raccontiamo un’area naturale abbandonata e non riqualificata, situata nel territorio comunale di Roma, estesa tra la via Laurentina e via dei Castelli Romani. Questa Riserva naturale appartiene alla sezione di Decima – Malafede e identificata con il nome di Albunea. Questo luogo viene citato e raccontato da Virgilio nel VII dell’Eneide.

il messaggero