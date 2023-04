Cobra sul sedile dell’aereo, panico su volo per il Sudafrica: il pilota costretto ad un atterraggio d’emergenza

Spread the love

Sembrava un volo come tanti per il pilota sudafricano Rudolph Erasmus finché non ha notato un passeggero in più sul suo aereo quando ormai si trovava a 11mila piedi di altezza: era un cobra che strisciava sotto il suo sedile. Il pilota non ha perso la calma e, prima di dare spiegazioni agli altri 4 passeggeri che viaggiavano con lui, ha effettuato un atterraggio di emergenza nella città di Welkom, sul volo partito da Bloemfontein e diretto a Pretoria.

il mattino