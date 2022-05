Omegna, mucca precipita in una scarpata: salvata dai vigili del fuoco

Spread the love

Intervento dei vigili del fuoco nella mattinata di oggi, domenica 29 maggio, a Omegna per salvare una mucca precipitata in una scarpata.

Durante la transumanza di una mandria di bovini verso i pascoli della Valle Strona, l’animale è infatti finito in un ruscello. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Omegna, che hanno dovuto richiedere l’intervento dell’autogri dal Comando di Verbania per recuperare la mucca, evidentemente spaventata, che non era più in grado di risalire da sola.

Imbragato con apposite reti, l’animale è stato sollevato, messo in sicurezza e trasportato a destinazione con uno specifico autocarro adibito al trasporto di bestiame.