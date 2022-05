Incendio pineta Castelfusano: al lavoro Vigili del Fuoco e Polizia

Spread the love

Incendio pineta Castelfusano. E’ accaduto questa mattina presto, intorno alle 7. A quanto si apprende, il rogo avrebbe interessato l’area della Villa di Plinio, a breve distanza da viale Mediterraneo. A dare l’allarme alcune persone che passavano da quelle parti e che hanno immediatamente sporto segnalazione al NUE 112. Sul posto sono così arrivati in breve tempo i Vigili del Fuoco. Diverse squadre del Comando Provinciale di Roma, inviate dalla Sala Operativa, sono state dunque impegnate per spegnere le fiamme. Le operazioni sono state eseguite anche con l’ausilio di un elicottero.

Fortunatamente, l’incendio non avrebbe comportato gravi conseguenze per le persone, quali ferite o intossicazioni. Secondo chi indaga però il rogo sarebbe stato appiccato in maniera dolosa