Si chiude in auto e si uccide con la pistola d’ordinanza: è il secondo agente suicida in pochi giorni

Un poliziotto di 50 anni delle Marche si è tolto la vita nella mattinata di oggi, domenica 29 maggio, usando la pistola d’ordinanza. L’uomo sì è ucciso con un colpo d’arma da fuoco all’interno della sua auto parcheggiata lungo la costa fermana. Il cadavere è stato ritrovato da alcuni passanti all’interno della vettura. Inutile l’intervento del 118 che non ha potuto fare nulla per la vittima. Sembra infatti che l’uomo sia morto sul colpo. Sono in corso le indagini per cercare di risalire alle ragioni del terribile gesto. Questo è infatti il secondo caso di suicidio in pochi giorni. Giovedì scorso, infatti, un altro giovane agente dell’Ascolano si è tolto la vita ad Ancona.

