Neonato abbandonato in una cesta a Catania: sta bene

rainews-it – Un neonato con il cordone ombelicale ancora attaccato, avvolto in una coperta, è stato trovato ieri dai carabinieri in una cesta in via Rametta a Catania. Le sue condizioni di salute sono considerate buone dai medici che lo hanno visitato. “Sta bene, ha passato una notte tranquilla e si sta alimentando. E noi ce lo stiamo coccolando, e continueremo a farlo fino a quando resterà nel nostro reparto per dargli cure, ma anche affetto”. Così Gabriella Tina, primaria dell’Unità operativa complessa (Uoc) di Neonatologia dell’ospedale Garibaldi Nesima, dove è ricoverato il neonato.