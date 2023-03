Auto nel fiume: disperate ricerche del conducente e del poliziotto-eroe tuffatosi per salvarlo

Spread the love

ANGUILLARA VENETA – Allarme poco prima delle 16 di ieri, 3 marzo 2023: i vigili del fuoco hanno operato ad Anguillara Veneta per un’auto – una vecchia Ford Fusion – finita inabissata nel fiume Gorzone e un agente di polizia che era in zona a fare footing, l’ha vista galleggiare, ha dato l’allarme e si è poi tuffato per tentare di salvare l’uomo in acqua.

Le squadra accorse da Piove di Sacco, col nucleo sommozzatori, l’elicottero Drago 151 e l’autogrù, hanno iniziato le operazioni di recupero della vettura che è stata ripescata poco dopo le 19.30.

Zorzino, 48enne poliziotto della squadra anti-crimine di Padova, non ha perso un minuto quando ha visto la Ford Fusion uscire di strada e cadere in acqua. A bordo dell’auto Buoso, rimasto intrappolato all’interno dell’abitacolo.

Il poliziotto, che si trovava in zona per fare jogging, ha avuto il tempo di chiamare i soccorsi e di segnalare l’incidente all’incrocio tra via Ca’ Matte e via Cannareggio, poi si è tuffato per aiutare il 70enne.