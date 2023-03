Nonna e nipote di 15 anni morte in un incidente sull’A4. La donna alla guida ha colpito un tir, giallo sulla dinamica

Spread the love

Nonna e nipote accomunate dallo stesso tragico destino. Entrambe vittime di un tamponamento violento, che ha coinvolto tre auto e un tir, in cui la donna di 58 anni e la nipote 15enne hanno perso la vita, morte sul colpo. Nell’incidente altre quattro persone sono rimaste ferite, in modo non grave. Il tamponamento si è verificato ieri pomeriggio sull’A4 Milano-Venezia, nel tratto tra l’uscita di Pero-Fiera Milano e quella di Milano viale Certosa, scrivono i giornali locali.

leggo.it