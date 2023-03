Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

È servita una notte di lavoro alle squadre dei Vigili del fuoco di Messina per domare un incendio scoppiato ieri sera a Mili San Pietro. Le fiamme, che avevano avvolto un’intera palazzina in fase di ristrutturazione, sono state spente ed al momento sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area.

VIDEO