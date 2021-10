Uccisa da sparo accidentale, il fucile era in mano al fratello

Spread the love



giornaledibrscia.it – urly.it/3f_qd

Si chiarisce con il passare delle ore la dinamica del terribile incidente che ieri sera ha sconvolto una famiglia di San Felice del Benaco. Colpita da uno sparo accidentale di fucile in pieno petto, è rimasta uccisa Viola Balzaretti, 15 anni.

Nel corso della nottata in caserma, il padre – il medico Roberto Balzaretti, 57 anni – è riuscito a raccontare ai carabinieri quanto accaduto attorno alle 16.30 di sabato pomeriggio. Interrogato dal pubblico ministero Carlo Milanesi, l’uomo ha chiarito che non era lui, come si credeva in un primo momento, a maneggiare il fucile da caccia che ha sparato, ma il figlio 13enne, fratello della vittima, che essendo minore di 14 anni non è imputabile.