Pakistan, bomba esplode vicino alla moschea: strage di fedeli in preghiera nel giorno di Maometto

Sono almeno 50 i morti e altrettanti i feriti dell’esplosione di una bomba vicino a una moschea a Mastung, un distretto nella regione del Belucistan, in Pakistan, dove si stava svolgendo una manifestazione religiosa islamica per celebrare il compleanno di Maometto. Tra le vittime c’è anche un agente di polizia. L’esplosione è avvenuta mentre una folla di fedeli si radunava per la processione di Eid ul Milad an-Nabi.

