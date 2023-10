Spagna, incendio in discoteca a Murcia: almeno sette morti

Spread the love

lmeno sette persone sono morte in un devastante incendio avvenuto in una discoteca di Murcia, in Spagna, nella prima mattinata di oggi, domenica 1 ottobre 2023. Il drammatico bilancio purtroppo potrebbe aumentare ulteriormente visto che all’appello mancano diverse persone segnalate come presenti nel locale al momento del rogo. L’incendio è divampato tra le sei e le sette del mattino di domenica nella discoteca Teatre. Le fiamme in poco tempo sono andate fuori controllo intrappolando all’interno un nutrito gruppo di persone.

Le fiamme infatti si sono diffuse a tutto il locale e ad altri locali notturni della zona commerciale e ricreativa conosciuta come Las Atalayas, alla periferia della città, e i vigili del fuoco, giunti in forze, hanno dovuto lavorare per ore per spegnere l’incendio. Sono state necessarie 12 squadre e 40 uomini per domare le fiamme.

