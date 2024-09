Fugge spaventato per il temporale e cade in una vasca di liquami: cavallo recuperato con l’autogrù

Spread the love

Cristal, questo il nome del quadrupedre di circa 22 anni, nella serata di ieri, spaventato dal temporale che imperversava nella zona, era fuggito dal suo recinto finendo nella vasca di liquami della azienda agricola e non riuscendo più a risalire.

I vigili del fuoco giunti da Legnago con un autopompa e da Verona con l’autogrù, dopo la sedazione del cavallo da parte del veterinario, hanno operato per imbragare, con un apposita rete di sollevamento, Cristal per poi issarlo e portarlo in zona sicura.

Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle 18, dopo che il veterinario ha verificato il buono stato di salute del quadrupede.

https://www.larena.it/territorio-veronese/bassa/cavallo-caduto-vasca-liquami-savato-pomperi-roverchiara-1.12452295