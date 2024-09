VIDEO – Premiato il documentario “Fuochi” al X Festival Internazionale del Documentario di Milano

Spread the love

Il documentario “Fuochi”, interamente girato in Sardegna nell’estate 2023, ha ottenuto un prestigioso riconoscimento al X Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, tenutosi a Milano dal 12 al 15 settembre 2024. Il film, che affronta il delicato tema degli incendi boschivi in Sardegna, è stato premiato per la sua capacità di raccontare una delle piaghe più devastanti dell’Isola.

Realizzato da Ruben Gagliardini, Tommaso Giantomassi, Alessandro Baroli e Nicola Sorrentino, il documentario segue una scia di fiamme e cenere, portando alla luce le storie di chi ha vissuto in prima linea l’emergenza incendi. Attraverso interviste e riprese mozzafiato, il film esplora il devastante impatto degli incendi su persone, paesaggi e comunità locali.

Un ruolo centrale nel documentario è occupato dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna, descritto come un esempio di eccellenza operativa per la sua capacità di coordinare le operazioni di spegnimento. Il film evidenzia l’impegno e la professionalità di questo corpo, considerato il più avanzato in Italia nel settore della prevenzione e lotta agli incendi. Le riprese documentano anche il lavoro di altre forze coinvolte nella battaglia contro gli incendi, come i Volontari di Protezione Civile, l’Agenzia Forestas, i Vigili del Fuoco, le Compagnie Barracellari e altre forze di polizia. Il documentario sottolinea il coraggio e la determinazione di questi eroi silenziosi, impegnati a salvare il patrimonio ambientale della Sardegna.

