Vigili del Fuoco Simulatore antincendio navale

VIGILI DEL FUOCO DI GENOVA

Continuano senza sosta, gli addestramenti nel simulatore di incendio nave, tenuti presso il Comando VVF di La Spezia. I corsi, organizzati dalla Direzione Regionale VVF Liguria, hanno il compito di addestrare i Vigli del Fuoco a combattere gli incendi sulle navi, ma anche in ambienti confinati, con alte temperature che sfiorano i 400 gradi, e con visibilità che viene ridotta a zero. Il tutto viene effettuato logicamente in piena sicurezza. In questo turno addestrativo sono stati i VF dei quattro Comandi della Liguria ad imparare le tecniche di approccio all’incendio, con innovativi sistemi di gestione delle tubazioni. A movimentarsi nel buio anche su scale, sia a rampa che verticali, e rientrare grazie al cavo retrattile teso in fase di ingresso. Il simulatore, uno dei 4 presenti in Italia, è quello che attualmente forma il maggior numero di Vigili del Fuoco provenienti da tutta la penisola.