Spread the love

Il percorso formativo dei membri dei Vigili del Fuoco volontari del Paraguay si è concluso e fra qualche giorno torneranno in patria. Il percorso formativo che hanno seguito è stato per il “Salvataggio in quota” e i Bomberos sono stati addestrati come soccorritori, appunto in quota, da istruttori reggiani che li hanno fatti arrampicare e camminare sulla Pietra di Bismatova.

Il corso “Salvataggio in quota” addestra il soccorritore ad applicare tecniche di utilizzo delle corde, per accedere ad eventuali vittime a rischio. La delegazione paraguaiana era composta da 10 vigili del fuoco volontari, guidati dal capitano Roque Gonzalez Vera, comandante dell’Unità speciale di ricerca e salvataggio (SAR), il gruppo responsabile dell’attuazione dei soccorsi aeronautici in Paraguay.

Per cinque giorni i vigili del fuoco volontari hanno partecipato ad una serie di esercitazioni e simulazioni presso la Pietra di Bismantova. Il Paese sudamericano si trova ad affrontare diverse emergenze, aggravate dal cambiamento climatico globale, situazione che aumenta la necessità di formazione specializzata per le squadre di soccorso.

Terminato il percorso formativo dei Bomberos – Redacon