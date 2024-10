Nuovo comandante per i vigili del fuoco di Brindisi: stamattina il passaggio di consegne

Spread the love

Giuseppe Galgano subentra a Giulio Capuano, insediatosi quattro anni fa e destinato al comando provinciale di Foggia

Giuseppe Galgano è il nuovo comandante del comando provinciale di Brindisi. Stamattina, in caserma, il passaggio di consegne con il comandante uscente, Giulio Capuano, arrivato a Brindisi quattro anni fa e destinatro al comando provinciale di Foggia.

Il curriculum del nuovo comandante

Nato in Svizzera 57 anni fa, figlio di emigranti, Giuseppe Galgano è coniugato con quattro figli. Laureatosi a Napoli in Ingegneria civile, è entrato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco come funzionario direttivo l’1 settembre del 1998. Ha prestato servizio al comando provinciale di Mantova fino al 2004, poi per un anno a Roma presso gli uffici della direzione centrale per le ùrisorse logistiche e strumentali, infine a Potenza, dal 2005 al 2008 presso la direzione regionale Basilicata e dal 2009 ad oggi presso il comando di Potenza, dove ha rivestito il ruolo di vice vomandante per circa 7 anni.