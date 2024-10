VIDEO – Isola ecologica in fiamme a Chieti, l’intervento dei vigili del fuoco

Spread the love

Le fiamme, scoppiate per cause ancora da accertare, hanno rapidamente avvolto la struttura, creando apprensione tra i residenti della zona

Nella serata di ieri 30 settembre, un incendio è divampato all’isola ecologica situata in via Pietro Falco, nella zona di Filippone a Chieti. Le fiamme, scoppiate per cause ancora da accertare, hanno rapidamente avvolto la struttura, creando apprensione tra i residenti della zona.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

Sulle cause al momento non non sono stati rilevati elementi significativi su eventuale colpa o dolo.

https://www.chietitoday.it/cronaca/isola-ecologica-fiamme-chieti-vigili-fuoco-video-foto.html