Darsena, l’evento dei vigili del fuoco in memoria di Pinuccio La Vigna, morto 4 anni fa nell’incendio di San Giuliano Milanese

Il 6 aprile del 2018, il vigile del fuoco volontario Pinuccio La Vigna perse la vita a 48 anni durante un vasto incendio in un capannone industriale a San Giuliano Milanese. Da allora, ogni anno in sua memoria, i colleghi del comando di Milano organizzano una serie di iniziative in città. Quest’anno le celebrazioni avverranno durante questo fine settimana (17 e 18 settembre), tra la Darsena e la caserma di Pieve Emanuele.(milano.repubblica.it)