Autocisterna carica di GPL si schianta contro un’auto: grave una donna

Grave incidente questa mattina verso le 8 ad Ariccia. Per cause ancora da chiarire, un’autocisterna trasportante Gpl si è scontrata con un’autovettura in via Lega Latina. Ad avere la peggio è stata proprio la donna alla guida della macchina, finita fuori strada e rimasta incastrata tra le lamiere. Per estrarla dall’abitacolo sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco, che l’hanno assicurata alle cure degli operatori sanitari del 118. La donna, ferita, è stata portata in ospedale in codice rosso, le sue condizioni sono gravi. Non è noto se sia in pericolo di vita o meno.

Sul posto sono arrivati per le indagini i carabinieri e la polizia locale della compagnia di Velletri e Ariccia. La strada è stata chiusa per il tempo necessario alle operazioni di messa in sicurezza della zona, soprattutto della cisterna contenente GPL, che andava rimossa immediatamente.

