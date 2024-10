Folgorato da una scarica elettrica mentre cerca di rubare la corrente: è gravissimo

Spread the love

Ricoverato in gravissime condizioni al Niguarda di Milano, con varie ustioni in tutto il corpo, il 40enne di nazionalità marocchina che domenica sera è rimasto folgorato nella zona delle Case del Sole in Via Milano a Brescia. Stando a quanto ricostruito dagli agenti della Polizia di Stato, intervenuti per i rilievi, l’uomo sarebbe stato folgorato da una forte scarica elettrica mentre stava cercando di allacciarsi abusivamente alla rete elettrica.

Qualcosa è andato storto mentre stava manovrando fili e centraline: intorno alle 22 i residenti hanno sentito un boato e poi un greve odore di fumo, mentre nel frattempo la scarica ha fatto saltare la corrente in tre diverse palazzine e numerosi appartamenti. A seguito della chiamata al 112, la centrale operativa ha mobilitato l’automedica, un’ambulanza dei volontari di Roncadelle e l’elisoccorso, decollato dal Civile.

Il 40enne è stato stabilizzato e intubato e trasferito d’urgenza al Niguarda, dove è stato ricoverato in codice rosso: la prognosi è riservata. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per ore insieme ai tecnici di Unareti per il ripristino della corrente elettrica. Militi al lavoro per aiutare anche i residenti costretti ad abbandonare le proprie abitazioni ormai al buio e per il rischio incendio. Indagini in corso da parte della Polizia di Stato.