Interventi sul territorio comasco

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

I vigili del fuoco del distaccamento di Cantù sono stati attivati ieri sera alle 22.30 circa in Fino Mornasco sulla SP27 Valle Mulini per una vettura fuori strada.

All’arrivo in posto la vettura era priva di occupanti e pertanto si procedeva alla messa in sicurezza dello scenario incidentale.

In posto VVF e Carabinieri

I vigili del fuoco del comando di Como e del distaccamento di Appiano Gentile sono intervenuti in Turate via Isonzo per segnalazione soccorso persona per infortunio sul lavoro.

Un uomo classe 1979 rimaneva ferito ad un arto durante la lavorazione con una macchina per taglio legname. L’operaio veniva soccorso dal 118.

In posto elisoccorso e Carabinieri