Maxi incendio in periferia a Catania, fiamme vicine al cimitero. In azione anche l’elicottero

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

Aggiornamento sull’incendio a Catania. L’incendio è stato definitivamente spento intorno alle 8,00 di questa mattina. Rimane comunque la presenza di molto fumo.

Si provvederà con la collaborazione del Comune ad utilizzare mezzi di movimento terra per lo smassamento e il minuto spegnimento dei terreni coinvolti dalle fiamme.

——————————-

Si è sviluppato un vasto incendio in zona cimitero e Fossa della Creta. Sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento Sud, di Acireale e di Paternó, oltre che i Vigili volontari di Linguaglossa.

Il nostro elicottero ha effettuato anche dei lanci. Sul posto personale forestale e della protezione Civile del Comune di Catania con autobotti di supporto.

Un vasto incendio di sterpaglie, canneto ed alberi sta impegnando da questo pomeriggio i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania. L’incendio si è sviluppato a ridosso del Cimitero di Catania, zona Librino.

Sul posto una squadra della Centrale, le squadre dei distaccamenti di Acireale e Paternò, diverse autobotti, anche della forestale e della protezione civile comunale, oltre all’elicottero VF Drago 148 che ha effettuato diversi lanci di acqua.

Sul posto sono state richieste anche 2 ambulanze del 118. Squadre impegnate su più fronti, in via V. Zaccà e via Madonna del Divino Amore. Minacciato dall’incendio il Cimitero di Catania