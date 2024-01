Latina, incendio in una azienda agricola

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Poco dopo le 20.00 di lunedì 8 gennaio, i Vigili del fuoco della sede centrale sono intervenuti a seguito delle segnalazioni giunte al NUE112 per un incendio.

Arrivata sul posto, lungo la via Litoranea, la squadra ha trovato un capannone di una azienda agricola completamente avvolto dalle fiamme.

La struttura, di circa 300mq, conteneva 400 rotoballe di fieno e diverse attrezzature agricole.

I vigili del fuoco hanno subito iniziavano le operazioni di spegnimento con l’ausilio di due autobotti. Le attività si sono protratte per diverse ore.

Contemporaneamente il ROS (Responsabile Operazioni di Soccorso), in collaborazione con la Polizia di Stato, ha ispezionato la scena per cercare eventuali elementi utili per risalire alle cause del rogo