Intervento per incendio di un appartamento

VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

Vigili del fuoco della Centrale di Bergamo, distaccamento di Dalmine e i volontari di Gazzaniga intervengono per un incendio appartamento a Bergamo in via Santuario dell’Addolorata intorno alle 2:57. A bruciare l’intero appartamento e il tetto sovrastante. Due persone coinvolte, una è riuscita a uscire da sola l’altra è stata evacuata dai VVF con l’autoscale. Dopo aver spento le fiamme i VVF hanno effettuato la bonifica della struttura compromessa. Sul posto anche la Polizia di Stato e il 118.