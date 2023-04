Fermo, “2° Torneo della Ricostruzione”, a Falerone hanno vinto i Vigili del Fuoco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Dal 14 al 16 aprile si è svolto a Falerone (FM), “Il Torneo della Ricostruzione“, seconda edizione della manifestazione sportiva di calcio a 5 riservata ai Vigili del Fuoco che nel 2016, da tutta Italia, portarono soccorso alle popolazioni terremotate del fermano.

Il comune di Falerone nel 2016 fu duramente colpito dal sisma: molti edifici pubblici e privati gravemente danneggiati, sono stati dichiarati inagibili e nel corso dell’emergenza post terremoto di quei mesi, le squadre che intervennero e che si sono avvicendate nel tempo provenivano – oltre che da Ascoli Piceno e Fermo – dai Comandi di Bari, Cosenza, Crotone, Foggia, Genova, Lecce, Padova, Sassari e Savona: a loro, ai vigili del fuoco di quei Comandi intervenuti in quel periodo, il comune di Falerone ha voluto dedicare questa seconda edizione del Torneo della Ricostruzione, offrendosi di ospitarli per tutta la durata della manifestazione.

All’edizione 2023 hanno preso parte 5 squadre VF: Crotone (per la Calabria), Lecce e Foggia (per la Puglia), Fermo (per le Marche) e Genova (per la Liguria, con “innesti” di personale dei Comandi di Savona, La Spezia e Imperia); in rappresentanza del Comune di Falerone hanno partecipato le squadre Acanto My Personal e Protezione Civile.

La manifestazione ha preso avvio venerdì 14 alle ore 18:30, quando – alla presenza del sindaco Armando Altini e del vice sindaco Pisana Liberati – si è svolta in Piazza della Concordia la cerimonia di apertura, alla quale sono intervenuti il Dirigente dell’Ufficio per le attività sportive Prof. Lamberto Cignitti, il Responsabile della Protezione Civile Marche, Ing. Stefano Stefoni, il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Montegiorgio, Capitano Massimo Canale, l’Ing. Luigino Albanesi in rappresentanza del Comando VV.F. di Fermo, il Responsabile della Protezione Civile del Comune di Falerone Domenico Nori, il Maresciallo della Stazione dei Carabinieri di Falerone Simone De Santis e le autorità religiose locali. La cerimonia è stata allietata dall’esibizione del Corpo Bandistico “Città di Falerone”.

Il 15 e 16 aprile 2023 si sono svolti gli incontri che hanno determinato le due finaliste – Genova e Lecce – che si sono affrontate nella partita decisiva svoltasi nella palestra comunale di Piane di Falerone: l’incontro, corretto ed avvincente, si è deciso solo dopo i calci di rigore che hanno premiato i colleghi leccesi.

Alla cerimonia di premiazione – presieduta dal Sindaco Armando Altini, alla presenza del Vice sindaco Pisana Liberati e del Prof. Lamberto Cignitti – è intervenuto il Commissario Straordinario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 Sen. Guido Castelli, che ha mostrato grande sensibilità onorando con la sua presenza la lodevole iniziativa dell’amministrazione comunale e dando un forte segnale di vicinanza e rispetto per il lavoro svolto dal Corpo nazionale: egli infatti ha ricordato – con parole di grande spessore umano – l’impegno profuso dal Corpo nazionale in occasione delle grandi emergenze: “La storia del terremoto è piena di dolore ma anche di straordinari esempi di solidarietà. Farne memoria alimenta il sentimento più nobile: la gratitudine. Il campo ha decretato la vittoria della formazione salentina, ma oggi in realtà ha vinto quell’Italia bella e generosa, di cui i Vigili del fuoco sono limpida espressione. Era doveroso essere qui.”