VIDEO – A fuoco i campi dei rifugiati Rohingya, in Bangladesh, nel giorno delle elezioni legislative

Un grande incendio è scoppiato nel campo profughi Rohingya numero 5 in Bangladesh, il 7 gennaio, appena passata mezzanotte. Le fiamme fuori controllo si sono espanse e hanno finito per lambire anche il campo numero 3.

Paura per le migliaia di profughi presenti proprio nelle ore notturne in cui non sono presenti ONG umanitarie e personale di sicurezza.Il 7 gennaio, il Bangladesh è il primo Paese chiamato al voto nel 2024. Le legislative sono state boicottate dall’opposizione per le mancate condizioni di trasparenza ed equità, che vedrà la riconferma della premier uscente Sheikh Hasina a un quarto mandato.

Circa 120 milioni di bengalesi sono attesi alle urne per eleggere i deputati che successivamente sceglieranno il primo ministro, ma l’esito del voto appare scontato. Ad Hasina è stato riconosciuto il merito di avere rilanciato un’economia da 416 miliardi di dollari e la sua massiccia industria dell’abbigliamento, oltre agli elogi internazionali per aver dato rifugio a quasi un milione di musulmani Rohingya in fuga dalle persecuzioni nel vicino Myanmar. ( Corriere Tv ). Guarda il video su Corriere: https://video.corriere.it/esteri/a-fu…

