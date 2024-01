Treno contro un’auto al passaggio a livello, nessun ferito© Provided by ANSA

Spread the love

(ANSA) – CASTELFIORENTINO (FIRENZE), 08 GEN – Incidente ferroviario a Castelfiorentino (Firenze) dove un’auto, rimasta sui binari in corrispondenza di un passaggio a livello, è stata colpita da un treno in transito. Illesa la conducente dell’auto, che si è allontanata dal mezzo prima del sopraggiungere del convoglio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la vettura incidentata, in attesa dell’arrivo di un’autogru per rimuovere l’auto dalla sede ferroviaria. (ANSA).