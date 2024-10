Alla Scuola di Formazione Operativa il saluto degli Ingegneri Mauro Caciolai e Giancarlo Cuglietta

Spread the love

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO – DIPARTIMENTO

Il 27 settembre su invito ufficiale l’ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DIPARTIMENTALE e’ intervenuta alla cerimonia di saluto di due Dirigenti sempre vicini all’A.N.V.V.F., chiamati a svolgere altri prestigiosi incarichi: L’ Ing. Mauro Caciolai è stato nominato Comandante del Vigili del Fuoco di Bologna e l’Ing. Giancarlo Cuglietta da Comandante della S.F.O di Montelibretti ha assunto l’incarico di Dirigente Ufficio Gestione Tecnica Sedi e Alloggi di Servizio – CNVVF – di Roma

La cerimonia si e’ svolta presso l’aula Magna della Scuola di Formazione Operativa. Nei vari interventi di ringraziamento per l’opera svolta e felicitazioni per le nuove mansioni oltre il rinnnovo della grande stima per i due dirigenti che hanno espresso parole di lode per l’Associazione che noi rappresentiamo.

Le parole espresse sono uno stimolo ad accrescere la sinergia tra Comando ed Associazione Dipartimentale: lavorando tutti insieme si raggiungono risultati positivi.

Il Presidente Roberto Sabella