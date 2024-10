Vigili del Fuoco: Mauro Caciolai nuovo comandante a Bologna

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Cambio al vertice dei Vigili del fuoco di Bologna: il nuovo comandante è il Dirigente Superiore Mauro Caciolai, che succede a l’ingegner Calogero Turturici, nominato Comandante dei Vigili del fuoco di Milano.

Laureato in ingegneria civile, Caciolai è entrato nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nel 1994 e nella sua lunga carriera ha lavorato, con vari incarichi, a Roma, in Puglia, a Grosseto e a Rieti, partecipando alle principali emergenze nazionali: tra gli altri i terremoti in Umbria-Marche nel ’97, quello de L’Aquila nel 2009 e quello dell’Emilia Romagna nel 2012, oltre ai sismi che si sono verificati nell’Italia centrale nel 2016 e alle pendici dell’Etna nel 2018, acquisendo particolari competenze nel trattamento delle criticità strutturali degli edifici. E’ stato professore a contratto alla Sapienza di Roma, facoltà di Ingegneria della Sicurezza e Protezione e ha partecipato alla stesura di norme e regolamenti in materia di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio. È Cavaliere al merito della Repubblica Italiana.

Nell’esprimere la propria soddisfazione per l’assunzione di un incarico così prestigioso, l’ingegner Caciolai ha rivolto un sentito ringraziamento al suo predecessore per il lavoro svolto.