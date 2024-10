Scuolabus si scontra con una Fiat Punto e si ribalta a Policoro: feriti 10 bambini, nessuno grave

Spread the love

Una decina di bambini che erano a bordo di uno scuolabus e altre tre persone sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 1 ottobre, a Policoro, in provincia di Matera. Fortunatamente non ci sono state vittime o feriti gravi. Due mezzi, una Fiat Punto, guidata da un ragazzo di 23 anni, di origini albanesi, e uno scuolabus con a bordo i 10 ragazzi delle scuole medie di Policoro, un’accompagnatrice e alla guida il conducente di 64 anni, si sono scontrati per cause che sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Dopo l'impatto, avvenuto all'angolo con Via Metaponto, lo scuolabus si è ribaltato su un fianco. Stando alle prime informazioni, tutte le persone coinvolte sono state immediatamente trasportate all'ospedale di Policoro e hanno riportato fortunatamente soltanto ferite lievi. Sulle condizioni dei minori si è espresso anche il sindaco di Policoro, Enrico Bianco. "I bambini sono stati accompagnati per accertamenti al Pronto soccorso dell'Ospedale di Policoro, ma sono tutti vigili. L'autista e l'assistente invece hanno subito un infortunio. Spero che tutto vada bene. A vedere cosa è accaduto, è stato un miracolo", ha spiegato il primo cittadino.

Subito dopo l'incidente sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Matera, che opera anche nel territorio di Policoro, la squadra dei Vigili del fuoco di Tinchi, tre ambulanze del 118, così come i Carabinieri di San Giorgio Lucano, la Polizia Stradale e la Polizia Locale di Policoro.

