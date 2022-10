Video – Conclusa la 3ª edizione di “SFO 2022”, l’esercitazione nazionale dei vigili del fuoco per conoscere nuove tecnologie per il soccorso tecnico urgente disponibili sul mercato

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Nella Scuola di Formazione Operativa di Montelibretti (RM), si è conclusa la 3ª edizione di “SFO 2022”, l’esercitazione nazionale dei vigili del fuoco per conoscere nuove tecnologie per il soccorso tecnico urgente disponibili sul mercato. Una settimana intensa, in cui vigili del fuoco provenienti da tutta Italia e distribuiti su un’area di 16 ettari, sono stati impegnati a testare su diversi scenari realistici l’efficacia di impianti e attrezzature a carattere innovativo: sistemi radio all’avanguardia che facilitino le comunicazioni tra squadre, visori a infrarossi per migliorare l’operatività in ambiente opacizzato o notturno, DPI innovativi e indumenti intelligenti che consentano la localizzazione degli operatori sul luogo dell’intervento, sistemi per il recupero di persone cadute nei pozzi, prodotti e componenti utilizzabili per il miglioramento della sicurezza degli operatori.

VIDEO