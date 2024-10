Si schianta con l’auto contro un muro e il veicolo prende fuoco: morta Francesca Sicurella, aveva 40 anni

Spread the love

Una donna di 40 anni è morta in un grave incidente stradale avvenuto nella notte a Carini, in provincia di Palermo. La vittima si chiamava Francesca Sicurella ed era un’infermiera dell’ospedale Cervello.

La donna stava rientrando a casa da una festa quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della sua auto, una Oper Crossland, e si è schiantata contro il muro di un sottopasso che porta verso il lungomare. L’impatto, a quanto si apprende, è stato molto violento e il veicolo ha preso fuoco. L’incidente è avvenuto in via Bernardo Mattarella, all’altezza di via Amerigo Vespucci. A lanciare l’allarme sono stati altri automobilisti di passaggio sulla strada.

Subito dopo la chiamata al 112, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri del Nucleo radiomobile e i sanitari del 118, riporta Palermo Today. Una volta spento il rogo, all’interno dell’automobile è stato trovato il corpo carbonizzato della donna. La polizia municipale ha acquisito i video delle telecamere installate in zona e le immagini hanno subito chiarito la dinamica dell’incidente in cui non sono stati coinvolti altri mezzi.

