Spread the love

Un incidente ha visto coinvolti tre mezzi pesanti che hanno preso fuoco in A26 Genova-Gravellona Toce. È successo nella serata di lunedì 7 ottobre poco dopo le 21:30. Il mezzo che procedeva da nord verso la riviera, avrebbe perso il controllo invadendo la corsia opposta, dove si è scontrato con un altro mezzo pesante che procedeva in senso contrario. UTre le persone ferite.

Sul posto stanno operando due squadre dei vigili del fuoco di Genova e una di Ovada, oltre a tre autobotti. Al momento il tratto tra Genova e Masone è chiuso in entrambi i sensi di marcia.

Risultano tre feriti. Secondo la nota sui soccorsi:

“Grazie all’intervento degli uomini del 118 e all’attività delle centrali del 112 e 118, i tre autisti sono stati soccorsi sul posto e poi trasportati presso il Presidio di Voltri dell’Ospedale Evangelico Internazionale; due sono entrati in codice giallo e uno in codice verde. I tre sono riusciti ad allontanarsi dai rispettivi mezzi prima delle esplosioni che hanno interessato l’area dell’incidente. Soccorso sul posto anche un vigile del fuoco, per un lieve trauma rimediato nel corso dell’intervento sui mezzi in fiamme”.

Scontro tra tre camion e incendio, momenti di paura sulla A26 (msn.com)