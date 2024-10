Incendio a Portella di Mare, in fiamme il capannone di una cooperativa ortofrutticola

Spread the love

Afuoco il capannone di una cooperativa ortofrutticola a Portella di Mare. Un grosso incendio è scoppiato nel tardo pomeriggio di ieri, poco prima delle 20, in uno stabilimento che si trova nella frazione di Misilmeri, in via Antonello da Messina. I vigili del fuoco sono intervenuti con quattro squadre, supportate con un’autobotte dal personale della Protezione civile comunale. Stando alle prime informazioni non ci sarebbero fortunatamente feriti. Anche il sindaco Rosario Rizzolo, appresa la notizia, si è mobilitato per raggiungere il luogo dell’incendio che ha creato rallentamenti sulla Palermo-Agrigento per via del fumo che ha invaso tutta la zona. Ancora da chiarire cosa abbia scatenato le fiamme.

