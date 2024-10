VIDEO – Frana a Porto da Terra Preta a Manacapuru, Brasile

Spread the love

Il 7 ottobre 2024, si è verificata una frana significativa a Porto da Terra Preta, a Manacapuru, in Brasile. Le informazioni su questo crollo rimangono poco chiare, ma alcuni resoconti suggeriscono che la perdita di vite umane potrebbe essere stata sostanziale. In questa fase è stato confermato un decesso, purtroppo quello di un bambino.

L’ immagine non fornisce indicazioni evidenti sul motivo per cui potrebbe essersi verificata una frana. Tuttavia, molti dei resoconti locali suggeriscono che erano in corso lavori di costruzione nel sito . Ma, significativamente, il fiume Solimões è attualmente a un livello storicamente basso e le rive dei fiumi nella regione amazzonica soffrono di un fenomeno noto localmente come “terras caídas” (terre cadute), che descrive le frane delle rive dei fiumi.