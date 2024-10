Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Alle ore 9.30, su richiesta del 118, squadre VVF del distaccamento di Menaggio e del distaccamento di Dongo sono intervenuti per l’esplosione di una bombola di acetilene in una proprietà privata sita nella frazione di Rezzonico (San Siro). Arrivati sul posto, le squadre hanno messo in sicurezza lo scenario. A seguito dello scoppio è rimasto ferito un uomo di anni 60 di nazionalità francese, portato in ospedale dall’ambulanza del 118. In posto anche i Carabinieri di Menaggio