Il camion carico di gpl non ce la fa a percorrere la salita: intervento dei vigili del fuoco (Di giovedì 10 ottobre 2024) San Casciano Val di Pesa (Firenze), 10 ottobre 2024 – intervento dei vigili del fuoco nei pressi di Cerbaia nella tarda mattinata di giovedì 10 ottobre. Un camion carico di gpl è stato infatti trainato perché non riusciva a percorrere la salita sulla strada provinciale 12, tra Cerbaia e Talente. La pesantezza del mezzo e la strada bagnata per la pioggia non permettevano al camion il grip perfetto. Il mezzo ha più volte slittato. Vista la delicatezza della situazione a causa del carico che portava, sono stati chiamati i vigili del fuoco. Che con un mezzo specifico hanno trainato il tir fino alla cima della salita. In una strada che peraltro è vietata ai mezzi sopra le 7,5 tonnellate. Le operazioni si sono svolte con regolarità e il camion ha potuto proseguire la sua corsa. Sono rimasti sull’asfalto il segni delle gomme mentre il mezzo cercava di salire. Disagi per il traffico.

https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/camion-gpl-salita-cerbaia-mjuj080g