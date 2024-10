Passeggiate d’autunno: i luoghi magici di Roma per il foliage

Spread the love

GIORGIA FIDATO

Con l’arrivo dell’autunno, Roma si trasforma in un’esplosione di colori. Se ami la fotografia, ecco cinque luoghi imperdibili dove catturare il foliage.

Giardino degli Aranci: A due passi dal Circo Massimo, regala una vista mozzafiato su Roma, soprattutto al tramonto. Le sfumature dorate delle foglie si fondono con i colori del cielo creando un’atmosfera romantica.

Villa Borghese: Tra i parchi più noti di Roma, Villa Borghese diventa incantevole in autunno, con le foglie che tingono di giallo e rosso i viali e i laghetti che riflettono i colori stagionali.

Monte Tuscolo: Poco fuori Roma, nei Castelli Romani, il Monte Tuscolo è perfetto per un’escursione tra castagne e foglie multicolori. Un luogo magico dove vivere l’autunno a pieno contatto con la natura.

Villa Doria Pamphilj: Il terzo parco più grande di Roma, con i suoi 180 ettari, offre fontane, laghi e alberi che in autunno si colorano in modo spettacolare. Ideale per lunghe passeggiate o giri in bici.

Parco dell’Appia Antica: Unisce natura e storia. Passeggiando lungo la celebre strada romana, puoi ammirare il foliage avvolgente, con una tappa al Parco degli Acquedotti.