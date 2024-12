Spread the love

Dalla mancata Esposizione Universale del ’42 ad oggi l’Eur ha sempre rappresentato per Roma il quartiere moderno per eccellenza. Rispetto alla pianta caotica della capitale, gli stradoni ortogonali di questa zona all’estremo sud della metropoli rappresenta un ordine amplificato da dagli edifici più storici, in marmo e travertino bianco, accompagnati da costruzioni moderne come il centro congressi della Nuvola.

Il quartiere, rispetto al resto della città, ha una particolare peculiarità, è quasi tutto di proprietà della EUR Spa, nata dalle ceneri dell’Ente Eur, nato in epoca fascista per costruire la zona che avrebbe dovuto ospitare l’Expo del 1942 e che non si tenne per lo scoppio della II Guerra Mondiale. EUR Spa è una partecipata che appartiene per il 90% al MEF e per il restante 10% al Comune di Roma.

https://ageei.eu/eur-eterno-incompiuto-di-roma-progetti-acquario-e-smart-lake-fermi-da-tempo-ma-da-mef-e-comune-nessun-segnale