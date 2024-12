Giubileo, Papa Francesco apre la Porta santa nel carcere romano di Rebibbia. Poi la messa con i detenuti: “Non perdete mai la speranza”

Spread the love

Nella mattinata di Santo Stefano Papa Francesco ha aperto la seconda Porta santa nel carcere romano di Rebibbia, voluta proprio da lui per coinvolgere la popolazione carceraria nel Giubileo 2025. Il pontefice ha varcato la soglia a piedi e non sulla sedia a rotelle, come invece aveva fatto la vigilia di Natale aprendo la porta principale, nella basilica di San Pietro. Accanto a lui il vescovo ausiliare di Roma, monsignor Benoni Ambarus. È la prima volta nella storia dei Giubilei che un Pontefice spalanca una Porta santa in un istituto di pena.

