VIDEO – India – Esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio lascia decine di morti e feriti

Si stima che fino a 11 persone siano morte e altre 65 siano rimaste ferite in seguito a una massiccia esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio a Harda, nello stato di Madhya Pradesh, in India, mentre ambulanze ed elicotteri dell’esercito sono corsi sul posto.

Il ministro capo Mohan Yadav ha dichiarato che diverse persone sono morte. Si stima che siano state inviate sul luogo dell’incidente 50 ambulanze, insieme agli elicotteri dell’esercito.

I video sui social media mostrano enormi fiamme e una colonna di fumo che si alza sopra il sito. La causa dell’incendio non è ancora nota.

Le vittime sopravvissute sono state rapidamente trasportate in un ospedale vicino dove hanno ricevuto cure mediche urgenti. Un funzionario della fabbrica del distretto di Harda ha detto al Sun: “Abbiamo 65 feriti ricoverati qui e ne abbiamo inviati altri 10 in grandi ospedali.”

