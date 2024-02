Paura nella notte a Monteroni: incendio in un appartamento. Dieci persone bloccate in casa

Spread the love

Paura nella notte a Monteroni di Lecce dove un incendio si è sviluppato all’interno di un appartamento al piano rialzato di uno stabile di via Archita da Taranto. Le fiamme sono divampate intorno alle 3:30.

Gli occupanti dell’abitazione un uomo di 33 anni e una donna di 41, fratello e sorella, sono riusciti ad allontanarsi e a mettersi in salvo ma a causa del cosiddetto “effetto camino” il fumo ha invaso lo stabile bloccando all’interno del palazzo le dieci persone che abitano nei cinque appartamenti ai piani superiori.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce con quattro squadre, due autoscale e un’autobotte, che hanno raggiunto e portato in una zona sicura tutti i residenti del palazzo che, nel frattempo, avevano trovato rifugio sui balconi. Fortunatamente non si segnalano feriti.

I vigili del fuoco hanno lavorato per oltre quattro ore per mettere in salvo gli occupanti dello stabile e spegnere l’incendio.

L’edicola del sud