Pramollo, guasto alla telecabina: fumo dalla centralina, in 160 sospesi nel vuoto per oltre un’ora

Un guasto alla centralina elettronica ha causato, nella giornata di sabato 18 febbraio 2023, il blocco dell’intero impianto della telecabina “Millennium Express”, che da Tröpolach in Austria conduce alle piste di Pramollo in Friuli Venezia Giulia.

A bordo delle cabine erano presenti 160 sciatori, che sono rimasti bloccati per 78 minuti. La notizia è stata riportata da ‘Il Messaggero Veneto’, che ha precisato che non c’erano ragioni di panico anche se le riparazioni sono state lunghe.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia alpina, il personale del Soccorso alpino e i Vigili del Fuoco. Per far fronte all’eventualità in cui ci fosse stato bisogno di consentire ai passeggeri di abbandonare le cabine, erano anche state messe in stato di preallarme le squadre di soccorso di tutta l’Alta Carinzia.

