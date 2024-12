Ponte sullo Stretto, anche Villa S. Giovanni e Reggio Calabria fanno ricorso al Tar: «Documentazione anacronistica»

Spread the love

Anche il comune di Villa San Giovanni e la Città Metropolitana di Reggio Calabria hanno presentato ricorso al Tar per contro il ponte sullo Stretto di Messina. Come hanno fatto nei giorni scorsi il Wwf, la Lipu e Legambiente, i due enti locali calabresi si sono appellati al tribunale amministrativo del Lazio per chiedere l’annullamento del parere della Commissione di Valutazione Impatto Ambientale (Via) che il 13 novembre scorso ha acconsentito alla prosecuzione del progetto nonostante 62 criticità ambientali irrisolte. Secondo Reggio Calabria e Villa San Giovanni, la valutazione d’impatto ambientale è stata «condotta sulla base di documentazione anacronistica e inattuale». Ma non solo, la città dello Stretto e i comuni del territorio contestano l’assenza di una Valutazione Ambientale Strategica (Vas) che considerasse tra le alternative anche un’eventuale mancata costruzione del ponte.

