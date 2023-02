Scontro frontale tra due auto, morta ragazza di 26 anni

Spread the love

Una ragazza di 26 anni è morta nella notte tra sabato e domenica per le ferite riportate in un incidente stradale in provincia di Treviso. Giorgia Pizzinato, questo il nome della vittima, era al volante di una Citroen C3 che è finita contro una Fiat 500. I due mezzi si sono scontrati frontalmente in via San Pio X a Mareno di Piave.

L’impatto è stato violentissimo. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale. I tentativi di rianimare la 26enne sono stati inutili. Ferita nello schianto anche una 38enne di Arcade, alla guida dell’altra auto. La donna è stata portata con l’elisoccorso all’ospedale di Treviso.

