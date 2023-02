Spread the love

Tetto in fiamme: vigili del fuoco a Gallarate. E’ successo ieri sera, sabato 11 febbraio 2023, alle 22.

L’episodio è avvenuto in via Orsini, nel rione di Cedrate. L’incendio sarebbe partito dalla fuliggine presente nella canna fumaria di un’abitazione della via.

